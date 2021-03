Polizei warnt vor Gutscheinen in Messenger-App Viber

Bei der aktuellen Kampagne geben sich die Betrüger als Gewinnspielbetreiber aus. Sie versprechen einen Gutschein für Mediamarkt in der Höhe von 750 Euro. Man müsse lediglich einen anonymen Fragebogen auf der Website „Viber-Gifts“ ausfüllen.

Das ist eher ungewöhnlich, da solche Kampagnen meist auf WhatsApp abzielen. Da WhatsApp in letzter Zeit aufgrund der strittigen Nutzungsbedingungen Millionen von Usern an andere Messenger verloren haben, scheinen jetzt auch die Betrüger ihre Machenschaften auf diese Messenger-Alternativen auszuweiten.

Folgt man den Link, wird man auf eine andere URL weitergeleitet. Die Website dort im Stil von Mediamarkt gehalten, auch das Logo scheint dort auf.

Laut der Website ist der Betreiber CEOO Marketing GmBH. Korrekterweise steht in den Datenschutzbedingungen, dass Markeninhaber oder Hersteller, was in diesem Fall Mediamarkt wäre, nichts mit der Website zu tun haben.