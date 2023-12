Räuber gibt gestohlenes Android-Handy zurück: Wollte iPhone

Ein Android-Handy war einem Räuber in den USA offenbar nicht gut genug, gestohlen zu werden.

Ein Raub in der US-Hauptstadt Washington D.C. verlief nicht ganz so, wie es sich die Kriminellen vorgestellt hatten. Nach einer Nachtschicht kehrte ein Mann nach Hause zurück, wo er sich vor dem Apartment mit seiner Frau treffen wollte. Plötzlich kamen 2 bewaffnete Männer auf sie zu, wie der Lokalsender ABC7 berichtet.

Sofort hätten sie sich an die Wertgegenstände des Mannes gemacht, erzählt die Frau. Danach kam es zu einer bizarren Konversation, als sie sich das geraubte Smartphone näher anschauten. “Oh, das ist ein Android? Das wollen wir nicht. Ich dachte, es wäre ein iPhone”, so einer der Räuber. Daraufhin gaben sie das Handy zurück.

Fuhren mit dem Auto davon

Auf und davon gemacht haben sie sich schließlich aber mit dem Auto des Mannes. Die Opfer blieben unverletzt, standen aber unter Schock.

Im Unterschied zu Europa ist Apple mit seinen Handys in den USA Marktführer und scheinbar auch bei Kriminellen beliebter. Ob den Räubern bewusst war, dass sie ohne dazugehörige Apple ID nicht viel mit dem Smartphone anfangen können, ist unbekannt.

