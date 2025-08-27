Reiche rüsten sich mit Luxus-Bunker für Apokalypse

Die Tech-Bosse aus dem Silicon Valley interessieren sich für Bunker. In Zeiten zunehmender geopolitischer Konflikte investieren einige von ihnen in solche Hochsicherheitsanlagen, damit sie dort im Ernstfall – etwa einer atomaren Gefahrensituation – Zuflucht finden können.

Mindestens eine große Bunkeranlage soll etwa Mark Zuckerberg neben einer Reihe weiterer mysteriöser Gebäude auf seinem Anwesen in Hawaii besitzen, berichteten Wired und andere Medien. Ron Hubbard, Chef des auf Bunker spezialisierten Unternehmens Atlas Survival Shelters, sagte Business Insider im Juli, dass die meisten Milliardäre einen solchen Unterschlupf für den Ernstfall hätten – Luxusbunker seien allerdings die Ausnahme.

Insgesamt ist die Nachfrage in den USA nach solchen besonders gut ausgestatteten und komfortablen Hochsicherheitsanlagen seit 2020 enorm gestiegen, berichtet Gadget Review unter Berufung auf einen CNBC-Beitrag: "Die Nachfrage nach luxuriösen Überlebenskapseln ist seit 2020 um 200 Prozent gestiegen und hat die Weltuntergangsvorbereitung zum neuesten Statussymbol des Silicon Valley gemacht." Komplett neu ist das nicht – entsprechende Berichte über den Anstieg gab es aber schon im Vorjahr.

Komfortable Schutzbunker für den Ernstfall

Trotzdem tut sich laufend etwas auf dem Bunker-Markt: Spezialisierte Firmen wie Atlas Survival Shelters verkaufen sie inzwischen sogar wie Fertigteilhäuser von der Stange. Ein Beispiel ist die „Platinum Series“, bei der man sich einen eigenen Bunker modular nach eigenen Vorstellungen zusammenstellen lassen kann.

Die Bunker mit 2,44 m Raumhöhe und 15 cm dicken Stahlwänden kommen mit einer Luftfilteranlage, die vor nuklearen, biologischen und chemischen Gefahrenstoffen schützt. Darüber hinaus verfügen die Bunker über gasdichte Eingangstüren, kugelsichere Eingangsluken sowie manipulationssichere Luftrohre. Der Einstiegspreis startet bei 4.300 Dollar pro Quadratmeter.