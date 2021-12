Rekordjahr für Kryptobetrüger: Fast 8 Milliarden Dollar Schaden

Kriminelle haben heuer weltweit Kryptowährungen im Wert von fast 8 Milliarden US-Dollar gestohlen, wie ein aktueller Bericht der Clockchain-Analysefirma Chainalysis ergeben hat. Im Vergleich zum Jahr 2020 entspricht dies einem Anstieg von 81 Prozent.

Im Jahr 2020 seien Betrügereien im Vergleich zum Vorjahr sogar deutlich zurückgegangen, wie das Unternehmen in einem Blog-Posting mitteilt.

Rug Pulls Ursache für enormen Anstieg

Zurückzuführen sei der Anstieg auf die relativ neue Taktik namens „Rug Pulls“. Besonders im dezentralen Finanzsystem (DeFi) sei diese Art von Betrug weitverbreitet. Dabei geben die Entwickler*innen ein Krypto-Projekt unerwartet auf – in den meisten Fällen handelt es sich um neue Token – und bedienen sich der Gelder der Nutzer*innen.

Auf Rug Pulls gehen in diesem Jahr 37 Prozent aller Kryptobetrügereien zurück - im Gegensatz zu 1 Prozent im Jahr 2020. „Rug Pulls sind in DeFi vorherrschend, weil es mit dem richtigen technischen Know-how günstig und einfach ist, neue Token auf der Ethereum-Blockchain oder anderen zu erzeugen“, so Chainalysis.

Größter Rug Pull war Thodex-Fall

Der größte Rug Pull des Jahres - Thodex - sei allerdings kein DeFi-Projekt gewesen, sondern eine große türkische zentraler Börse. Laut Reuters wurden am letzten Handelstag 538 Millionen Dollar auf der Plattform umgesetzt.

Einen Tag verschwand der Geschäftsführer. Auf Thodex hatten etwa 400.000 Nutzer*innen rund 2 Milliarden US-Dollar investiert.

Mehr News zu Bitcoin und anderen Kryptowährungen lest ihr auf unserem Krypto-Channel futurezone.at/krypto.