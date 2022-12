Rolls-Royce testet größte Flugzeugturbine, die je gebaut wurde

Der britische Triebwerksbauer Rolls-Roye wird Anfang 2023 ein neues Triebwerk testen. Es heißt UltraFan und ist das größte Flugzeugtriebwerk, das bisher gebaut wurde.

Das Triebwerk wurde bereits in eine spezielle Testhalle gebracht, namens Testbed 80, in Derby, Großbritannien. Dort ist es montiert und wird in Kürze getestet. Üblicherweise werden Triebwerke für bestimme Flugzeuge konstruiert. Beim UltraFan ist es nicht so.