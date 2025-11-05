Rumänien kauft 18 F-16 Kampfjets für 1 Euro

Die Jets werden für das Training genutzt, unter anderem für ukrainische Piloten.

Die F-16 werden nun vom European F-16 Training Center (EFTC) in Rumänien betrieben, wobei sie zur Ausbildung sowohl rumänischer als auch ukrainischer Piloten genutzt werden. Dieses Zentrum bietet Trainingsmöglichkeiten für Piloten aus verschiedenen NATO-Ländern sowie der Ukraine.

Rumänien hat 18 Stück F-16-Kampfjets zum vermeintlichen Schnäppchenpreis von 1 Euro gekauft. Zumindest fast, denn zusätzlich musste das Land eine Mehrwertsteuerzahlung von 21 Millionen Euro leisten, basierend auf dem deklarierten Wert der Flugzeuge sowie der zugehörigen Logistik. Die Flugzeuge waren zuvor in den Niederlanden im Einsatz und wurden dort durch F-35A Stealth-Fighter ersetzt, wie twz berichtet.

In einer Erklärung sagte der niederländische Verteidigungsminister Ruben Brekelmans, dass das Trainingszentrum ein Paradebeispiel für erfolgreiche Zusammenarbeit sei. Brekelmans würdigte außerdem die bedeutende Rolle der ukrainischen Piloten im Kampf gegen die russischen Luftangriffe.

Wichtig für Ukraine

Für ukrainische Piloten ist die Ausbildung an der F-16 wichtig, da die ukrainische Luftwaffe aus mehreren europäischen Ländern insgesamt 87 dieser Jets erhalten soll. Neben Rumänien kommen die Kampfjets unter anderem aus den Beständen der Niederlande, von Belgien, Dänemark und Norwegen. Lockheed Martin unterstützt das Zentrum mit Ausbildern und Wartungspersonal.

Was langfristig mit den 18 von Rumänien gekauften F-16 passieren soll, ist unklar. Spekuliert wird, dass auch diese Kampfflugzeuge irgendwann in der Ukraine landen könnten. Die rumänische Luftwaffe selbst will nach 2030 auf F-35 umsteigen.