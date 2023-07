Russland startet eigene Wikipedia mit kuriosen Inhalten

Russland hat seine eigene Version von Wikipedia gestartet – genannt Ruwiki. Sie soll gegenüber dem Staatsoberhaupt Wladimir Putin und seiner Regierung freundlicher als das Original sein. Die Website wird von Wladimir Medeiko geleitet, dem ehemaligen führenden Redakteur der russischen Wikipedia, für die er 20 Jahre tätig war, wie Bloomberg berichtet (hinter einer Paywall).

Medeiko kündigte, um den Russland-freundlichen Konkurrenten zu gründen. Ihm zufolge soll Ruwiki aber neutral bleiben. Er behauptet, unabhängig von der russischen Regierung zu arbeiten. Man halte sich an die russischen Gesetze, die in den Bereichen Medien- und Meinungsfreiheit allerdings bekanntlich drastisch sind. Seit Jahren geht Russland gegen die Meinungsfreiheit und unabhängige Medien in Russland vor. Eine Kritik am russischen Militär etwa ist verboten. Unabhängige Medien werden als „ausländische Agenten“ eingestuft.

Geldstrafen für russische Wikipedia

Der Start von Ruwiki folgt auf einen langwährenden Zwist zwischen dem russischen Staat und der russischen Wikipedia. Die Open-Source-Enzyklopädie zählt zu einer der beliebtesten Websites in Russland. Im Juni vergangenen Jahres lehnte sie die Forderung eines russischen Gerichts ab, Artikel über die Invasion der Ukraine zu entfernen. Seither sah sich die Webseite mit mehreren Geldstrafen konfrontiert.

Die Inhalte von Ruwiki sind eher kurios: Laut The Telegraph (hinter einer Paywall) wurden sie im großen Stil von der russischen Wikipedia kopiert. Allerdings wurden wesentliche Änderungen vorgenommen. Insider hat die Unterschiede mithilfe von Google Translate verglichen. Der „Kritik“-Abschnitt auf der Ruwiki-Seite über Putin, welcher auf dem russischen Wikipedia etwa 2.500 Wörter beinhaltet, wurde auf nur wenige Paragrafen gekürzt. Die wohlwollenden Kommentare eines US-Akademikers wurden aber behalten.

Keine Erwähnung der Ukraine-Invasion

Eine Seite über die Ukraine-Invasion gibt es auf Ruwiki außerdem nicht - dafür aber eine, die den Begriff „Spezielle Militäroperation“ nutzt. Dieser Begriff wurde vom Kreml freigegeben. Ruwikis Seite über die Ukraine hingegen erwähnt zu keinem Zeitpunkt einen „Krieg“. Ebenfalls findet anders als in der russischen Wikipedia die Rebellion der Wagner-Gruppe keine Erwähnung auf Ruwiki.

Da sich die neue Putin-freundliche Seite noch in der Beta-Version befindet, können die Inhalte von anderen vorerst nicht bearbeitet werden.