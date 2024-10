Beinahe kollidiert: Russische S-35 gibt amerikanischer F-16 einen "Kopfstoß"

Soweit so routinemäßig: Denn solche Flüge nahe des US-Luftraums von russischen Kampfflugzeugen kommen immer wieder vor. Doch dann kam es zu einem extrem gefährlichen Manöver .

Vor der Küste Alaskas wurden 2 russische Bomber vom Typ Tu-95MS entdeckt. Wie üblich wurden sie von 2 Su-35S-Kampfjets begleitet. Die US Air Force hat sich mit F-16s auf den Weg gemacht, die russischen Flugzeuge abzufangen.

Eine Su-35 hat plötzlich eine der amerikanischen F-16s überholt und ihr den Weg abgeschnitten. Die F-16 wird dabei durchgeschüttelt. Selbst der erfahrene Air-Force-Pilot dürfte von der Dreistigkeit dieses Manövers überrascht gewesen sein, da er mit "Holy F*ck!" reagiert.

Die Su-35 durchkreutzte die Flugbahn der F-16 mit besonders geringem Abstand. Ein solches Manöver wird als "Head Butt" (Kopfstoß) bezeichnet, weil die nachfliegende Maschine durch die Luftverwirbelungen durchgeschüttelt wird.

"Unsicher und unprofessionell"

"Das Verhalten der russischen Su-35 war unsicher, unprofessionell und hat alle in Gefahr gebracht - nicht das, was man sich von einer professionellen Luftwaffe erwarten würde", schreibt NORAD in einem Tweet.

Derartige Head-Butt-Manöver haben in der jüngeren Vergangenheit bereits öfter stattgefunden. Beispielsweise wurde im Juni 2023 ein US-Aufklärungsflugzeug im Südchinesischen Meer von einem chinesischen Kampfjet gefährlich überholt - allerdings in einem deutlich größeren Abstand als beim aktuellen Vorfall.

