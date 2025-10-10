Ryanair-Maschine hatte nur mehr Treibstoff für 5 Minuten

10.10.2025

Eine Boeing 737 der irischen Billigfluglinie ist wortwörtlich im letzten Moment gelandet.

Am 3. Oktober kam es im Luftraum über der britischen Metropole Manchester zu einem gefährlichen Zwischenfall. Eine Ryanair-Maschine hatte nach mehreren abgebrochenen Landeversuchen nur mehr rund 220 Kilogramm Treibstoff an Bord. Was vielleicht im ersten Moment viel klingt, reicht einer Boeing 737-800 für etwa 5 bis 6 Minuten Flug. Der Vorfall ruft nun auch die Behörden auf den Plan. Die britische Luftfahrtbehörde AAIB startet eine Untersuchung. Es handelt sich um einen der schwersten derartigen Vorfälle im britischen Luftraum, wie Airlive schreibt. Mayday Weil die Menge die vorgeschriebenen Sicherheitsmindestmengen unterschritt, löste die Crew auch einen Notfallalarm („Squawk 7700") aus. Ursprünglich hatte die Crew 3 Landeanflüge abbrechen müssen. Zunächst in Glasgow Prestwick, wohin man eigentlich wollte. Danach klappte auch auf dem Ausweichflughafen Edinburgh die Landung nicht, bevor der 4. Versuch in Manchester schließlich erfolgreich war. Grund für die vielen misslungenen Landeversuche war der Sturm Amy, der zu diesem Zeitpunkt über die britischen Inseln fegte.