Satellitenbilder zeigen gewaltige Rauchwolke über USA

08.06.2023

Der Qualm von Waldbränden in Kanada hat die US-Ostküste erreicht. In New York und Washington ist die Luftqualität verheerend.

Aufgrund von schweren Waldbränden in Kanada wird der Nordosten der USA derzeit mit dichtem Qualm überzogen. Mehr als 100 Millionen Menschen sind von erhöhten Gesundheitswarnstufen aufgrund von schlechter Luftqualität betroffen. In vielen großen Städten, darunter New York und Washington, warnte die Regierung Bürger*innen am Mittwoch mit einer roten Alarmstufe. Dabei wird die Luftqualität nicht nur für gesundheitlich vorbelastete Bevölkerungsgruppen, sondern auch für die Allgemeinheit als ungesund eingestuft. Die Satelliten der NASA beobachten derzeit den toxischen Rauch der kanadischen Waldbrände, die seit mehreren Wochen in den Provinzen Quebec und Nova Scotia lodern. ➤ Mehr lesen: Satellitenbild zeigt Ausmaß der australischen Buschfeuer

Staubwolke über den USA aufgenommen von einem Satelliten der NASA. © APA/AFP/NASA Earth Observatory/-

Tiefdruckgebiet schuld an Verbreitung Ein großes Tiefdruckgebiet, das derzeit über den nordwestlichen Teilen des Atlantiks herrscht, leitet die Luftverschmutzung nach Süden, in die USA, weiter. Den Vorhersagen zufolge könnte die Aschewolke bis nach South Carolina vordringen und die Luftqualität auch dort erheblich beeinträchtigen. Das "Cooperative Institute for Research in the Atmosphere" der Colorado State University twitterte: "Heute ist ein schrecklich verrauchter Tag im Osten der USA", zusammen mit einem Bild, das die beigefarbene Wolke zeigt. Sie wird von einer rotierenden Masse dicker weißer Wolken nach Süden gedrückt. Die Aufnahme stammt von dem US-Wettersatelliten GOES East. ➤ Mehr lesen: Dramatische Luft- und Satellitenbilder zeigen Brände in den USA

Bilder der Aschewolke gehen um die Welt Die Bilder der Rauchwolke gehen um die Welt. Einwohner*innen der US-Ostküste teilten in den sozialen Medien zahlreiche Fotos und Videos der Rauchwolke.