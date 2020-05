Schatten über der schönen neuen Cyberwelt

Das Internet der Dinge, die digitale Währung Bitcoin, vernetzte Autos, soziale Medien als Orientierungshilfe in der Nachrichtenflut und Wearables, Computer, die am Körper getragen werden. Die schöne neue Cyberwelt offenbarte sich bei der Konferenz "Digital Life Design" (DLD), die von Sonntag bis Dienstag in München stattfand, in aller Pracht.

Wikipedia-Gründer Jimmy Wales war ebenso anzutreffen wie die Internet-Stars David Karp ( Tumblr), Jeremy Stoppelman (Yelp) und die Neo-Milliardäre Tony Fadell (Nest) und Noam Bardin ( Waze), dessen Unternehmen von Google übernommen wurden. Jan Koum, Gründer des Messaging-Dienstes WhatsApp, versprach bei einem seiner raren öffentlichen Auftritte, dass sein App auch künftig werbefrei bleiben werde. Yonatan Wexler vom israelischen Start-up OrCam präsentierte eine Minikamera mit Sensor die Blinde "sehend macht" und ihren Träger Gegenstände beschreibt oder aus der Zeitung vorliest.