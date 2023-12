Schnee am Modul: Wie PV-Anlagen mit dem Winter klarkommen

Auf Freiflächen sind PV-Module häufig nach Süden ausgerichtet und haben einen Anstellwinkel von etwa 30 Grad. Je nach Menge und Beschaffenheit kann Schnee darauf schon mal liegen bleiben . Vertikal montierte Module in Ost-West-Ausrichtung haben dieses Problem dagegen so gut wie nie. „Egal ob an Hausfassaden oder auf freier Fläche, etwa bei Agrar-Photovoltaik, im Winter bringt das Vorteile“, sagt Fechner. Steiler montierte Module können die tief stehende Sonne besser nutzen. Die Ost-West-Ausrichtung sei aber auch mit Blick auf das gesamte Energiesystem vorteilhaft. „In Zukunft wird es wichtiger, Photovoltaik zu Randzeiten zu nutzen, also in der Früh und am Abend, wenn der Strombedarf am größten ist.“

Albedoeffekt erhöht Strahlungsleistung

Schnee verringert den Stromertrag von PV-Modulen nicht nur. Liegt er nicht drauf, sondern in der Gegend drum herum, dann steigert er die Lichtintensität. „Heller, frisch gefallener Schnee reflektiert bis zu 80 Prozent des Sonnenlichts, also man erhält fast das Doppelte an Strahlungsleistung“, erklärt Fechner den so genannten Albedoeffekt. Neben Schnee können auch Wasserflächen viel Licht reflektieren. Vertikale Module können den Effekt besser nutzen.

Unterschiedliche Schneelasten je nach Standort

Wie viel Schneelast PV-Module aushalten müssen, ist in einer ÖNorm geregelt, die erst im vergangenen Jahr überarbeitet wurde. Durch den Klimawandel sind die Schneelasten in fast allen Gebieten gesunken. Module müssen aber immer noch zwischen 40 und 1200 Kilogramm Schnee pro Quadratmeter aushalten, wie Fechner erklärt. "Es gibt Module für unterschiedliche Belastungen. Wieviel ein Modul aushält, wird genau geprüft."

Generell seien PV-Module sehr robust konstruiert. Sie müssen etwa das ganze Jahr über Hagel standhalten. "Bei Hagelkörnern, die so groß sind, dass sie ein Dach zerstören, sind Module auch kaputt, aber auf Dächern sind sie üblicherweise nicht das schwächste Glied in der Kette." Welchen Schneelasten PV-Anlagen an welchem Standort standhalten müssen, das erfährt man in Schneelastkarten, die eine Auflösung von 50 mal 50 Meter haben.