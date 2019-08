Sechsjährige YouTuberin kauft Haus um acht Millionen Dollar

Boram betreibt zwei erfolgreiche Channels auf YouTube: Boram Tube ToysReview, wo Spielzeuge getestet werden, zählt fast 14 Millionen Abonnenten und der klassische Videoblog-Kanal Boram Tube Vlog versammelt an die 18 Millionen YouTube-User hinter sich.

Kinder als YouTube-Stars

Boram zählt zu einer Riege an erfolgreichen, sehr jungen YouTubern, die etwa mit Spielzeugtests ein Millionenpublikum begeistern. Laut Forbes ist einer davon der am bestverdienende YouTuber überhaupt: Ryan ToysReview, dessen Star ein siebenjähriger Junge aus Texas ist, soll alle anderen YouTubern in Sachen Erlöse in den Schatten stellen. Offenbar verdient der Siebenjährige rund 22 Millionen Dollar im Jahr.