Upgrade für Sicherheitssystem am Flughafen Wien: Das ist neu

Siemens hat die Sicherheitssysteme am Flughafen Wien modernisiert und ist stolz darauf, dass man davon nichts merkt.

Ein Flughafen ist wie ein großes Labyrinth aus vielen Gebäuden, Gängen, Rolltreppen und Liften. Einen Überblick über das Geschehen darin zu bewahren, ist schwierig. Noch schwieriger ist es, wenn es ein Sicherheitssystem dafür gibt, dieses aber während des laufenden Betriebes gegen ein moderneres ausgetauscht werden muss. Siemens ist dies am Flughafen Wien gelungen. Automatisch geöffnete Gänge Wer einmal durch den Terminal 3 des Flughafens gewandert ist, der hat vielleicht einen Eindruck gewonnen, dass ein komplexes System aus Gängen und Türen sich hier wie von Geisterhand öffnet und schließt, um Reisende genau zu ihrem Flugzeug hin zu lotsen. Verantwortlich dafür ist ein Türsteuerungssystem, das genau an Flugpläne angepasst wird und sich daran orientiert, welches Flugzeug an welchem Gate steht und wohin dessen Passagier*innen geleitet werden sollen. "Der Weg durch den Flughafen ist hochgradig prozessautomatisiert", erklärt Günter Waleczek, Gesamtprojektleiter von Siemens am Flughafen Wien. Boarding-Vorgänge seien genau vordefiniert, die Türsteuerung muss aber auch rasch auf Änderungen reagieren können. Die Kontrolle über die Flugplanbewegungen liegt beim Terminal Operation Center. Alle Gebäude und auch alle Freiflächen am Flughafen Wien sind in Sicherheitsbereiche aufgeteilt. Die Einhaltung aller geltenden Sicherheitsregeln liegt in der Verantwortung des Security Operation Centers, der Sicherheitszentrale des Flughafens.

Blick in das Security Operation Center des Flughafens Wien © Siemens

Was ein Koffer auslöst Im Security Operation Center, oder kurz SOC, wird genau überwacht, was in den Gängen und Räumen des Flughafens vor sich geht, wer wohin mit welcher Zutrittsberechtigung gelangt und wo es zu gefährlichen Situationen kommt. Wird etwa ein unbeaufsichtigtes Gepäckstück entdeckt, wird dies im Alarm Management System protokolliert. Ein vordefiniertes Prozedere wird daraufhin in Gang gesetzt. Hard- und Software dieses Systems wurden am Flughafen Wien erneuert. Die Anpassung der Lösung an die Vorgaben des Flughafens hat Siemens übernommen. Handvenen-Check zur Authentifizierung Im SOC wird auch der Zutritt zu den unterschiedlichsten Bereichen des ganzen Flughafengeländes genau überprüft. Videoüberwachung ist dafür maßgeblich, aber auch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung an bestimmten Türen. "Zunächst müssen Personen ihren Mitarbeiter*innenausweis vor einen Sensor halten. Dann wird biometrisch sichergestellt, dass es sich zweifelsfrei um die angegebene Person handelt", sagt Waleczek. Vor Hochsicherheitsbereichen kommen deshalb Handvenenscanner zum Einsatz. Die SiPalm-Geräte von Siemens durchleuchten die Handfläche und scannen die Anordnung der Blutgefäße darin, die bei jedem Menschen individuell ist. Das Verfahren sei besser als Fingerabdruckscans geeignet, um fehlerfrei zu arbeiten, erklärt Waleczek. Irisscanner wären genauso gut geeignet, aber "die Hand auf seinen Sensor zu legen ist für viele angenehmer, als mit dem Auge direkt in eine Kamera zu blicken".

Der Handvenenscanner stellt sicher, dass die echte Person ihren Mitarbeiter*innenausweis präsentiert hat © Siemens