Nordkorea: Squid Game zeigt, wie furchtbar Südkorea ist

Die staatliche nordkoreanische Propaganda-Website Arirang Meari vergleicht den Netflix-Megahit „Squid Game“ mit Südkorea. Die Serie zeige dem Artikel zufolge die "kapitalistische Kultur" in Südkorea auf und würde eine Welt wiedergeben, in der nur Geld zählt. Menschen würden demnach nur anhand ihres Geldes beurteilt, zitiert das Wall Street Journal. Das Drama hebe außerdem hervor, dass „Korruption und sittenwidrige Gauner“ in Südkorea alltäglich seien.

Weiter heißt es, die Show würde den Zuschauer*innen die „traurige Realität einer bestialischen südkoreanischen Gesellschaft“ darlegen, in welcher die Menschen in großen Schulden leben und sich extremen Wettkämpfen stellen müssten. Auch steht geschrieben, dass im südlichen Nachbarland ein ungleiches Gesellschaftssystem herrsche, in dem Menschen wie Schachfiguren behandelt würden. Die Menschlichkeit sei in Südkorea bereits ausgelöscht, heißt es im Propagandabericht ohne Autor*innenname.