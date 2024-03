Schweizer Wasserstoffzug schafft Weltrekord

Um die Dieselloks von den Schienen wegzubekommen, braucht es also Alternativen. Akkubetriebene Züge haben derzeit zu wenig Reichweite für viele Strecken – also wird mit Wasserstoff geliebäugelt.

2.803 Kilometer am Stück

In den USA hat der Brennstoffzellenzug „Flirt H2“ 2.803 Kilometer am Stück zurückgelegt, ohne dazwischen Wasserstoff nachzutanken. Die Fahrt auf einer Teststrecke in den USA dauerte über 46 Stunden.

Damit es offiziell ist, gibt es einen Eintrag in die Datenbank der Guinness-Weltrekorde für „die längste Strecke, die ein wasserstoffbetriebener Personenzug ohne Nachtanken oder Aufladung“ zurückgelegt hat.

➤ Mehr lesen: The Line: Highspeed-Zug um 1,5 Milliarden Dollar geplant

Wie groß der Unterschied zu einem rein akkubetriebenen Zug ist, zeigt ein früherer Weltrekord für Stadler. 2021 schaffte der „Flirt Akku“ mit 224 Kilometer den Weltrekord für längste Fahrt mit einem Batteriezug im reinen Batteriebetrieb.