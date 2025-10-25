Diese Strommasten könnten vielleicht bald in Österreich stehen

Die APG will mit dem Design die Akzeptanz des Netzausbaus in der österreichischen Bevölkerung steigern.

Die APG (Austrian Power Grid) betreibt in Österreich das Hochspannungsnetz und sich auch für den Netzausbau verantwortlich. Das stößt allerdings nicht immer auf Begeisterung in der Bevölkerung. Masten für Hochspannungsleitungen werden meistens nicht gern gesehen.

Mit dem Projekt "Austrian Power Giants" will die APG Strommasten daher attraktiver gestalten - und zwar, indem sie auf naturnahes Design setzt. In dem Konzept soll jedes der 9 Bundesländer einen eigenen Austrian Power Giant erhalten.

Hirsch für Niederösterreich, Storch für das Burgenland

Die ersten 2 Tiere gibt es bereits, zumindest am Papier und als Miniaturmodell. Für das wald- und jägerreiche Niederösterreich wurde ein Hirsch konzipiert, das Burgenland erhalt aufgrund der alljährlichen Besuche von Störchen Meister Adebar als Symboltier.