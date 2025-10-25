Diese Strommasten könnten vielleicht bald in Österreich stehen
Die APG (Austrian Power Grid) betreibt in Österreich das Hochspannungsnetz und sich auch für den Netzausbau verantwortlich. Das stößt allerdings nicht immer auf Begeisterung in der Bevölkerung. Masten für Hochspannungsleitungen werden meistens nicht gern gesehen.
Mit dem Projekt "Austrian Power Giants" will die APG Strommasten daher attraktiver gestalten - und zwar, indem sie auf naturnahes Design setzt. In dem Konzept soll jedes der 9 Bundesländer einen eigenen Austrian Power Giant erhalten.
Hirsch für Niederösterreich, Storch für das Burgenland
Die ersten 2 Tiere gibt es bereits, zumindest am Papier und als Miniaturmodell. Für das wald- und jägerreiche Niederösterreich wurde ein Hirsch konzipiert, das Burgenland erhalt aufgrund der alljährlichen Besuche von Störchen Meister Adebar als Symboltier.
"Dieses naturverbundene Design soll schlussendlich zu einem Symbol für naturnahe Infrastrukturprojekte werden, den Wirtschafts- und Tourismusstandort in den Regionen stärken und schlussendlich zu einer steigernden Akzeptanz der breiten Öffentlichkeit für Netzausbauprojekte führen", schreibt die APG auf ihrer Website.
Mit Designpreis ausgezeichnet
Die tierischen Strommasten befinden sich zwar noch in der Konzeptphase, die ersten Auszeichnungen dafür gab es aber bereits. In Singapur wurden sie kürzlich mit dem Red Dot Design Award 2025 für Konzept-Design in der Kategorie Elektrifizierung und Dekarbonisierung ausgezeichnet.
