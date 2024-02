Das waren die besten Super-Bowl-Werbespots 2024

Google setzt ebenso seine KI in Szene. In dem Clip ist zu sehen, wie die Google AI einem Menschen mit Sehbeeinträchtigung helfen kann, Motive für ein Foto auszuwählen.

Microsoft hat beispielsweise einen Werbespot für seine KI-Software Copilot ins Rennen geschickt. Gezeigt wird, wie die Künstliche Intelligenz im Alltag unterstützen kann. "Your everyday AI companion", lautet der Slogan, der am Ende des Clips zu sehen ist.

Elektroautos von VW und Kia

Der Volkswagen-Konzern blickt in seinem Super-Bowl-Spot zurück in die bewegte Geschichte seiner Fahrzeuge. Am Ende des Clips ist der elektrische Minivan VW ID.Buzz zu sehen. Kia will mit einem herzzerreißenden Werbevideo für Aufmerksamkeit sorgen. Das Elektroauto Kia EV9 wird mit viel Tränen und Emotionen Szene gesetzt.

