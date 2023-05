Tesla senkt Supercharger-Preise in Europa

Tesla hat die Supercharger-Preise auf den meisten Märkten in Europa gesenkt, weil sie die Energiepreise nun wieder stabilisieren. Aufgrund des Ukraine-Krieges kam es vergangenes Jahr zu starken Schwankungen der Stromtarife.

Infolge der Erhöhungen im September sah sich der Autobauer gezwungen, eine Anpassung mit einer massiven Steigerung der Supercharger-Preise vorzunehmen.

Senkung um 10 bis 20 Prozent

In den vergangenen Monaten haben sich die Stromtarife allerdings wieder beruhigt. Das wirkt sich somit auch auf die Supercharger-Preise aus. So wurden sie in den meisten europäischen Märkten kürzlich um 10 bis 20 Prozent gesenkt - in einigen Ländern wie Spanien sogar um 25 Prozent, berichtet Electrek.