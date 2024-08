Ukraine: Mini-Drohne schießt russischen Helikopter ab

Gesteuert werden sie in der Regel manuell. Der Pilot trägt dabei eine Art VR-Brille , über die er einen Live-Videofeed der Drohne eingespielt bekommt. Mittels Fernsteuerung kann er das Gerät dann an sein Ziel lenken.

Diese Drohnen sind extrem billig herzustellen. In einem früheren Bericht spricht Reuters von Kosten unter 500 Euro für ein Stück, inklusive Sprengstoff. Ein Nachteil an ihnen ist allerdings, dass sich der Pilot in der Nähe der Drohne befinden muss und deren Reichweite sehr eingeschränkt ist. Darum müssen diese Soldatinnen und Soldaten oft gefährlich nah an den Feind heranwagen.

"Historisch"

Butsov spricht von einem “historischen Ereignis”, falls sich bestätigen sollte, dass der Abschuss des mehrere Millionen Euro teuren Hubschraubers mit einer solchen Drohne gelungen ist.

Der Bericht, wonach der Angriff beim Start passiert ist, wäre jedenfalls schlüssig. Im Reiseflug sind die Helikopter in der Regel zu hoch und zu schnell, um von solchen FPV-Drohen abgefangen werden zu können. Ein gezielter Schlag im Bereich des Rotors beim Start wäre jedenfalls als Absturzursache denkbar.

