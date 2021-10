Kein Upload von Kurz-Foto: Verwirrung um Bundesheer-Gewinnspiel

Auf einer eigenen Webseite feiert das Bundesheer am heutigen 26. Oktober den virtuellen Nationalfeiertag . Besucher*innen können dabei bei einem interaktiven Gewinnspiel teilnehmen. Man lädt ein Foto von sich hoch und wird sogleich in ein Video versetzt, das eines der Einsatzgebiete des Bundesheeres zeigt. Der Umstand, welche Fotos dabei hochgeladen werden können und welche nicht, sorgte dabei für Verwirrung.

Video von Versuch auf Twitter

Auf Twitter postete z.B. Peter Hörmanseder, Teil der Satiretruppe Maschek, ein Video, in dem er zeigt, wie ein Webseiten-Nutzer regelmäßig daran scheitert, ein Porträtbild von Sebastian Kurz hochzuladen. Andere Porträts, wie etwa von Bundespräsident Alexander van der Bellen, Bundeskanzler Alexander Schallenberg oder Adolf Hitler, können jedoch problemlos hochgeladen werden.

Daraufhin wurde spekuliert, ob es eine schwarze Liste an Personen gebe, deren Bild-Upload für das Bundesheer tabu sei. Oberst Michael Bauer, Sprecher des Verteidigungsministeriums, bestätigte dies zunächst via Twitter. Später allerdings versichert er in einem Gespräch mit der futurezone, dass dies nicht der Fall sei.