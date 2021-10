Verbergen statt löschen: So läuft es auf der Facebook-Seite von Kurz

"Wir sehen es als notwendig an, auf den von uns betreuten Kanälen gegen Beleidigungen, untergriffige Kommentare und rassistische wie antisemitische User-Beiträge konsequent vorzugehen", heißt es in einer Stellungnahme der ÖVP gegenüber der futurezone. "Darüber hinaus wird ebenso herabwürdigender Aktionismus anderer Parteien auf unseren Kanälen verborgen."

Auf futurezone-Anfrage bei der ÖVP heißt es, das Entfernen des "Weg mit Sebastian Kurz!"-Postings stehe im Einklang mit den eigenen Richtlinien. Kritik an Sebastian Kurz sei auf seiner Facebook-Seite willkommen, aber Beleidigungen , Unterstellungen und Parteiaktionismus seien tabu. Der Spruch "Weg mit Sebastian Kurz!" werde in Verbindung mit Slogans gebracht, die bei Demonstrationen von Corona-Leugnern skandiert wurden.

Eine Million in der Echokammer

Dass Kommentare auf der Facebook-Seite von Kurz verschwinden - egal ob durch Löschen oder Verbergen - finde Schattleitner einfach eine spannende Frage. Die Kurz-Seite bei Facebook wird von über einer Million Menschen abonniert. "Das ist eigentlich ein riesiges Online-Medium. Nach welchen Regeln die ÖVP Kommentare entfernt, wird aber weder im Impressum noch auf der Facebook-Seite von Sebastian Kurz angeführt", so Schattleitner. Wie mit Kommentaren umgegangen wird, lasse erahnen, wie "Echokammern" entstehen, also Bereiche in sozialen Medien, auf denen sich Menschen in ihren eigenen Einstellungen gegenseitig bestärken anstatt in Diskurs mit Andersdenkenden zu treten. Oftmals wird dafür auch der Begriff "Filterblasen" verwendet.

"Wir reden zu Recht viel über Facebooks Rolle beim Thema Echokammern. Wir sollten aber auch darüber reden, wie auf großen politischen Facebook-Seiten politische Meinungen moderiert werden." Im Falle der Facebook-Seite von Sebastian Kurz werde offenbar sehr umfassend moderiert. Vergleicht man die Anzahl der Kommentare, die Facebook unter jedem Posting ausweist, mit der Anzahl der tatsächlich angezeigten Kommentare, zeige sich, dass man bei einigen Postings der vergangenen Tage jeweils nur rund die Hälfte der eigentlich geposteten Kommentare sieht.