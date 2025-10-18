Verkauf von Superholz gestartet: Es ist stärker als Stahl

18.10.2025

Das superstabile Superwood wurde im Labor entwickelt und kann nun bestellt werden.

InventWood hat ein Superholz geschaffen, das deutlich stärker sein soll als Stahl. Gegenüber herkömmlichem Holz sei das Superwood ungefähr 20-mal so stabil. Das Material wurde von dem Unternehmen aus dem US-Bundesstaat Maryland im Labor entwickelt und hat es in den Verkauf geschafft. Auf der Website von InventWood kann das Superholz bereits bestellt werden. Es sei zwar teurer als herkömmliches Holz, auch der ökologische Fußabdruck ist deutlich höher, man wolle aber mit Stahl konkurrieren, heißt es von dem Unternehmen gegenüber CNN. Zunächst konzentriert sich das Unternehmen auf Außenflächen wie Terrassen und Fassaden. Im kommenden Jahr sollen dann Möbelstücke aus Superholz angeboten werden. Später sei geplant, dass ganze Häuser aus Superwood gebaut werden können. Dafür seien aber noch weitere Tests notwendig, heißt es. ➤ Mehr lesen: Höchstes Holzhaus der Welt soll 114 Meter hoch werden

So entsteht das Superwood Superwood wird in einem mehrstufigen Verfahren aus gewöhnlichem Holz hergestellt, das zunächst mit Chemikalien behandelt wird. Dabei wird ein Teil des Lignins, das Holz seine Steifigkeit verleiht, entfernt. Anschließend wird das Holz unter Hitze und hohem Druck stark verdichtet. Die Zellwände kollabieren dabei völlig, die Zellulose-Nanofasern richten sich parallel aus. Dadurch wird eine dicht gepackte Struktur gebildet und neue Wasserstoffbrückenbindungen zwischen den Fasern entstehen. Die Festigkeit eines Materials in Megapascal (MPa) gibt an, wie viel Kraft pro Flächeneinheit das Material aushalten kann, bevor es bricht oder sich dauerhaft verformt. Das Superholz weist laut dem Hersteller eine Festigkeit von 600 Megapascal auf. Damit übertrifft das Material zum Beispiel Baustahl S235 und S355, die in etwa eine Zugfestigkeit von 400 bzw. 550 MPa aufweisen. Zum Vergleich: Gewöhnliches Eichenholz kommt auf 70 MPa. ➤ Mehr lesen: Material aus Holz soll explodierende Akkus verhindern

So soll das Superwood in Innenräumen aussehen. © InventWood