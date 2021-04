Video vom Weltrekord: 3.281 Drohnen fliegen in Formation

Hyundai feierte in Shanghai die Markteinführung der Automarke Genesis in China.

Der koreanische Autohersteller Hyundai hat am 29. März einen neuen Weltrekord für die meisten gleichzeitig fliegenden Drohnen gesetzt. Im Rahmen der Markteinführung seiner Automarke Genesis in China hat das Unternehmen 3.281 Drohnen in die Luft steigen lassen, berichtet The Verge.

Die leuchtenden unbemannten Fluggeärte zeigen unter anderem das Logo der Marke, den Kühlegrill und die Silhouetten der Modelle G80 und GV80. Auch die Hand aus der „Erschaffung Adams“ von Michelangelo sowie eine DNA-Doppelhelix ist zu sehen.