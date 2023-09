Virgin Galactic schießt Urmenschen fast ins All, erzürnt Forscher

Das Raketenflugzeug VSS Unity von Virgin Galactic hat bei einem seiner Flüge an den Rand des Weltraums Teile von Überresten zweier Urmenschen mitgenommen. Sie stammen von einem Australophithecus sediba und einem Homo naledi. Die beiden homininen Fossilien stammen von der University of the Witwatersrand in Johannesburg, Südafrika. Die kurz Wits University genannte Hochschule spricht in einer Presseaussendung von den "ältesten Astronauten, die in den Weltraum reisten".