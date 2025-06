Die ukrainische Armee steuert manche Drohnen per Kabelverbindung, um den Störsignalen zu entkommen.

Drohnen spielen aber nicht nur für die Soldaten an der Front eine Rolle, sondern auch für die Vögel in der Umgebung. Sie nutzen beispielsweise mittlerweile Glasfaserkabel , um ihre Nester zu bauen. Ein solches Vogelnest wurde von ukrainischen Bodentruppen entdeckt.

Vögel in der Ukraine bauen Nester aus Glasfaserkabel

Unzählige solcher Glasfaserkabel bleiben zurück, wenn die Drohnen auf das Schlachtfeld geschickt werden. Dabei sind die Fluggeräte mit der Steuereinheit der Soldaten per Kabel verbunden . Wenn sich die Drohne fortbewegt, wird die Spule des Glasfaserkabels entwickelt.

Die Kabelverbindung erlaubt es den Streitkräften, ihre Drohnen auch dann zu nutzen und zu steuern, wenn der Feind versucht, die Funksteuerung mit Störsignalen zu unterdrücken. Die elektronische Kriegsführung von Russland sei nicht in der Lage, per Kabel gesteuerte Drohnen zu stören, heißt es in einem Bericht von Ukrainian News.

