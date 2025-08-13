Warum sich Kryptowährungen derzeit auf einem Höhenflug befinden
Dass Donald Trump ein weiteres Mal zum US-Präsidenten gewählt wurde, hat die Preise von Kryptowährungen in die Höhe schießen lassen. Nach der ersten Euphorie ist es in den vergangenen Monaten etwas ruhiger um die digitalen Währungen geworden. Sie konnten sich aber auf hohem Niveau halten.
Nun ist wieder Fahrt in die Kurse gekommen: Bitcoin ist im Steigen und befindet sich an der Schwelle zu 120.000 Dollar. Die bisherige Höchstmarke von 123.000 Dollar ist in Griffweite. Auch XRP, BNB und Solana sowie Dogecoin, Cardano und Chainlink und viele andere Währungen verzeichnen seit Tagen hohe Zugewinne.
➤ Mehr lesen: Das Mysterium um Bitcoin-Erfinder Satoshi Nakamoto geht weiter
Ethereum mit hohen Zugewinnen
Der aktuelle Star unter den digitalen Währungen ist derzeit aber Ethereum. Die zweitgrößte Kryptowährung hat im Laufe der vergangenen Woche um mehr als 27 Prozent zugelegt und ist aktuell mehr als 4.600 Dollar wert. Auch hier könnte das All-Time-High von 4.892 Dollar demnächst fallen.
➤ Mehr lesen: Auf jedem Mac ist das Whitepaper von Bitcoin versteckt
Hoffnungen beflügeln die Kurse
Warum die Kryptowährungen derzeit auf einem Höhenflug sind, beschreibt Timo Emden vom gleichnamigen Analysedienst folgendermaßen: "Im Vorfeld des mit Spannung erwarteten Treffens zwischen Trump und Putin wächst die Zuversicht auf eine Deeskalation des geopolitischen Konflikts". Zusätzlich locke nicht zuletzt ein kryptofreundliches Marktumfeld in den USA.
Am Markt wurden die jüngsten Kursgewinne mit auch Plänen der US-Regierung erklärt, das System der privaten Altersvorsorge für riskante Anlagen in Digitalwährungen zu öffnen. Bisher wird dies von der Aussicht auf Klagen der Anleger bei Verlusten verhindert.
➤ Mehr lesen: Woher kommt eigentlich das Bitcoin-Logo?
Bitcoin als Altersvorsorge
US-Präsident Donald Trump hat jüngst das Arbeitsministerium und andere Behörden angewiesen, die Richtlinien für den verantwortungsvollen Umgang mit den Anlagen auf den Prüfstand zu stellen und für die Aufnahme alternativer Investment-Optionen zu überarbeiten. "Investoren hoffen, dass eine neue Kapitalquelle angezapft wird", heißt es in einer Einschätzung von Emden. Damit könnte der Bitcoin im Rahmen der Altersvorsorge als ernstzunehmende Anlageklasse wahrgenommen werden.
Gesteigertes Interesse
Der Anstieg geht nach Einschätzung von Rachael Lucas, Krypto-Analystin bei BTC Markets, unter anderem auch auf ein hohes Interesse von institutionellen Investoren zurück. Der Anstieg von Bitcoin werde durch stetige Käufe von Konzernen für die Steuerung der Unternehmensfinanzierung, Zuflüsse in börsengehandelte Fonds (ETFs) und eine Stimmungsänderung nach neuen US-Zöllen auf importierte Goldbarren unterstützt, sagte Lucas der Nachrichtenagentur Bloomberg: "Angesichts von Lieferengpässen und politischen Risiken bei Gold gewinnt Bitcoin als grenzenloser, zollfreier Wertspeicher bei Anlegern an Bedeutung."
Bei Ethereum sorgen ebenso geänderte Rahmenbedingungen für eine positive Kursentwicklung. Die USA haben kürzlich zugelassen, dass sogenannte Stablecoins auf dem Ethereum-Netzwerk aufbauen dürfen. Das hat wiederum für ein gesteigertes Interesse an der zweitgrößten Digitalwährung gesorgt, was den Kurs zusätzlich beflügelt.
Kommentare