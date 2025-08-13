Warum sich Kryptowährungen derzeit auf einem Höhenflug befinden

Bitcoin, Ethereum und anderen digitalen Währungen können auf steigende Kurse verweisen. Neue Rekordwerte stehen bevor.

Dass Donald Trump ein weiteres Mal zum US-Präsidenten gewählt wurde, hat die Preise von Kryptowährungen in die Höhe schießen lassen. Nach der ersten Euphorie ist es in den vergangenen Monaten etwas ruhiger um die digitalen Währungen geworden. Sie konnten sich aber auf hohem Niveau halten.

Nun ist wieder Fahrt in die Kurse gekommen: Bitcoin ist im Steigen und befindet sich an der Schwelle zu 120.000 Dollar. Die bisherige Höchstmarke von 123.000 Dollar ist in Griffweite. Auch XRP, BNB und Solana sowie Dogecoin, Cardano und Chainlink und viele andere Währungen verzeichnen seit Tagen hohe Zugewinne.

Ethereum mit hohen Zugewinnen

Der aktuelle Star unter den digitalen Währungen ist derzeit aber Ethereum. Die zweitgrößte Kryptowährung hat im Laufe der vergangenen Woche um mehr als 27 Prozent zugelegt und ist aktuell mehr als 4.600 Dollar wert. Auch hier könnte das All-Time-High von 4.892 Dollar demnächst fallen.

