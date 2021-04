A1 bringt Cloud Gaming von Blacknut nach Österreich

"Ohne teure Hardware oder ewig ausverkauften Konsolen ist das Spielen von unzähligen Titeln auf fast jedem Gerät mit Internet-Zugang möglich", heißt es in einer Aussendung von A1. Ebenso müssen die Videospiele nicht installiert werden. Möglich macht dies das Cloud Gaming Angebot von Blacknut .

Mehr als 500 Games

Im A1-Blacknut-Angebot stehen derzeit mehr 500 Games unterschiedlicher Genres zur Verfügung: unter anderem "Disney Epic Mickey - the Power of 2" oder "Frozen Rush", Lego-Games wie "LEGO Star Wars", aber auch der Farming Simulator, WRC8 oder "Ryse: Son of Rome".

Gespielt werden kann auf Smartphones, PC oder TV-Geräten. Konkret steht das Cloud Gaming Service von Blacknut auf Android, Windows, macOS, Amazon Fire TV Sticks, Google Chromecast und Linux zur Verfügung. Unter iOS und iPadOS kann das Angebot nicht genutzt werden.