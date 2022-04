Die besten Apps für den Start in die Gartensaison

Ob Hobbygärtner oder Gartenprofi , wenn die Temperaturen wieder in wärmere Regionen steigen, geht für viele die Gartensaison los. Rasenflächen werden bearbeitet, Pflänzchen getrimmt und Beete mit neuem Gemüse und Kräutern bestückt. Die riesengroße Auswahl an Pflanzen macht es uns dabei nicht immer leicht, den Überblick zu behalten.

Der Gemüse Gärtner

Wer in der Gartensaison mehrerer Gemüsebeete beackert, möchte oft auch eine breite Auswahl an Gemüsesorten einpflanzen. Bei den zur Verfügung stehenden Sorten scheitert es dabei oft nicht an der Besorgung selbst, meist ist es die Angst um die richtige Versorgung, die viele von neuen Variationen abhält. Die App „Der Gemüse Gärtner“ geht uns hier zur Hand und unterstützt uns beim Anbau unzähliger Gemüse- und Kräutersorten. Die Anwendung ist schön übersichtlich aufgebaut und serviert uns in einigen Reitern die wichtigsten Informationen.

Im Reiter Pflanzen finden wir eine bebilderte Übersicht zu Gemüse und Kräutern, durch die gescrollt werden kann. Tippen wir auf eine Sorte, gibt es umfangreiche Informationen zu lesen. Behandelt werden etwa die Themen Lichtbedarf, Wasserbedarf, Bodenbeschaffung, Kälteverträglichkeit, Aussaat, Pflege und Dünger. In den verschiedenen Feldern lernen wir alles, was für die Anzucht und den Anbau wichtig ist.

In einer übersichtlichen Grafik können wir außerdem einen genauen Verlauf einsehen, der uns den Zeitkreis Düngung und Pflanzenwuchs über das Jahr hinweg veranschaulicht. Auch zum Thema Erde gibt es einen eigenen Reiter, der uns zu den Themen Biogarten, Säuregehalt oder organische Dünger mehr Informationen liefert. Ein eigenes Erinnerungsfeature hilft und außerdem bei der Anzucht sowie der Aussaat unserer Pflänzchen.

Der Gemüse Gärtner ist kostenlos für iOS und Android erhältlich. Die gesamte Pflanzendatenbank ist um knapp 2 Euro erhältlich.