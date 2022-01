Die besten Idle Games für iOS und Android

Idle Games, oft auch Clicker Games genannt, gehören sicherlich nicht zu den Blockbuster-Spielen der Gamingwelt. Nichtsdestotrotz bietet das Genre eine unfassbare Fülle an Spielen. Während der Name „Idle Game“ keine großartige Unterhaltung vermuten lässt, sorgen die Spiele sehr wohl für unterhaltsame Minuten und manchmal sogar Stunden zwischendurch. Statt umfangreicher Geschichten und komplizierten Mechaniken wird hier aber meist einfach nur getippt .

Unterhaltung kann so schmackhaft sein. Cookie Clickers ist das ultimative Game für Idle-Game Fans und Keks-Liebhaber . Wie der Name bereits erahnen lässt, geht es in Cookie Clicker um Kekse. Viele Kekse. Am Anfang unserer Reise gibt es einen einzigen Cookie, den es durch Backen zu vermehren gilt.

Dank der generierten Bitcoins können wir dann regelmäßig unser Büro upgraden, bis wir irgendwann durch eine Zeitreise in der Zukunft landen. Und nicht mehr wissen, was wir mit dem ganzen Krypto-Geld anfangen sollen.

Wenn es im realen Leben nicht so gut mit Bitcoin läuft, hilft vielleicht die Flucht in die Simulation. Bitcoin Billionaire bietet uns eine Welt, in der die Kryptowährung unser Leben bestimmt, ohne unsere Zukunft zu zerstören. Gestartet wird in unserem eigenen Büro, in dem wir die meiste Zeit unseres Lebens verbringen. Unser Büro hat neben einem Schreibtisch und einem Sessel nicht viel zu bieten, ist eher heruntergekommen.

Unseren Ruf bauen wir nicht nur durch den richtigen Umgang, sondern vor allem durch exzellente Ermittlungsarbeit auf. Unser Geld investieren deshalb nicht nur in neues Mobiliar, sondern auch in neue Ermittlungstechniken . Neben den alltäglichen Fällen können wir so auch die meistgesuchten Verbrecher*innen schnappen, die unserem Ruf einen weiteren Schub verpassen.

Für die gesetzestreuen Gamer ist Idle Police Tycoon die richtige Anlaufstelle. In dem Game schlüpfen wir in die Rolle der Polizei und arbeiten uns die Karriereleiter hoch. Unser Start findet in einer kleinen Polizeiwache statt, die wir nach und nach zu einem Sicherheitsimperium aufbauen müssen. Zu Beginn gibt es noch wenig zu tun. Weder die Mitarbeiter*innen, noch die Fälle stapeln sich in unserem Revier. Durch kontinuierliche Arbeit ändert sich das aber schnell. Idle Police Tycoon deckt dabei die gesamte Bandbreite ab.

Kein normales Kind kann von sich behaupten, nicht einmal geträumt zu haben, mit dem eigenen Limonade-Stand ein Milliardenimperium aufzubauen. Während die meisten schon am eigenen Limonade-Stand scheitern, zeigt uns AdVenture Capitalist, wie man es richtig macht. In dem Spiel beginnen wir mit einem kleinen Limonade-Stand und bauen uns von hier aus unser Imperium auf. Zu Anfang ist es lediglich das Limo-Geld, welches in unsere Taschen wandert. Schon bald können wir unsere Einnahmen aber auch in andere Investments stecken.

Egg, Inc

Wenn es mit dem Limonaden-Stand nicht so recht klappen will, ist vielleicht eine eigene Hühnerfarm die richtige Anlaufstelle. In Egg Inc arbeiten wir uns vom kleinen Hühnerstall zum Eier-Imperium hoch. Während es zu Anfang nur geringe Mengen sind, die unseren Betrieb am Laufen halten, gelangen wir mit der Zeit und den richtigen Investments in immer luftigere Höhen. Wir müssen Hühner ausbrüten, die wiederum das Produktionsvolumen steigern.

Um die ganzen Hühner unterzubringen, braucht es immer neue Gebäude und Mitarbeiter*innen, die den Betrieb am Laufen halten. Es gilt aber auch in Forschung und Material zu investieren. So können wir etwa die Zusammensetzung der Eier beeinflussen, um ihren Wert zu steigern. Transportwägen können verbessert werden, um noch mehr Eier gleichzeitig zu transportieren.

Und auch die Hühner selbst können mit den richtigen Investitionen zu Superhühnern hochgezüchtet werden. Neben dem allgemeinen Farm-Alltag erwarten uns außerdem jede Menge Zwischenmission, die bei erfolgreicher Absolvierung noch mehr Kapital zum Reinvestieren bringen.

Egg Inc ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.