Das sind die Spiele-Highlights 2014 der futurezone

Last of Us Left Behind ( PS4, PS3): Last of Us ist ein geniales Spiel. Das DLC Left Behind ist ein Schlag in die emotionale Magengrube. Es besteht aus zwei Teilen. Einer ist actionlastig und füllt ein kleines Loch in der Handlung von Last of Us. Der zweite Teil ist der fiese. Es ist Allies Vorgeschichte. Es ist unfassbar wie die Entwickler Naughty Dog schaffen Emotionen zu transportieren. Es ist herzerwärmend, wie Ellie mit ihrer Freundin in Gedanken ein Videospiel spielt und furchtbar, wie das Ende einen mit einem flauen Gefühl vor dem Flat-TV sitzen lässt. Nur wenn ich daran denke, läuft mir ein Schauer über den Rücken. Auch wenn das DLC zum Release 15 Euro gekostet und nur gut zwei Stunden Spielzeit hat: worth every Cent. Beim PS4-HD-Remake Last of Us Remastered ist das DLC bereits inkludiert.

South Park Der Stab der Wahrheit (PC, Xbox360, PS3): Das letzte Spiel für meine Top drei 2014 war eine knappe Entscheidung. Schlussendlich machte South Park das Rennen. Nicht, weil es besonders innovativ war, sondern weil es die TV-Serie perfekt umgesetzt hat. Es war eine lange South-Park-Folge zum Mitspielen, ein unglaublich stimmiger Fan-Service mit viel Liebe zum Detail. Das Rollenspiel-Gameplay ist reduziert, um nicht das South-Park-Erlebnis mit Komplexität zu erschlagen und umfangreich genug, um das Spiel nicht in einen banalen, Interactive Movie abdriften zu lassen.