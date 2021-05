Drei HomePlay: Cloud-Gaming-Dienst startet heute

Für die über 500 Spiele im Blacknut-Katalog bietet Drei auch einen Smartphone-Controller an.

Drei steigt mit seinem neuen Dienst HomePlay in den Cloud-Gaming-Markt ein. Mit Computer, Smart-TV oder am Handy kann der Dienst abgerufen werden. Dabei kooperiert Drei mit dem französischen Anbieter Blacknut, dessen Cloud-Gaming-Katalog mehr als 500 Spiele umfasst.

Dabei sind vor allem erfolgreiche und ausgezeichnete Indiespiele wie Overcooked, Joggernaut oder The Lions Song vertreten, aber auch einige größere Titel wie Lego Star Wars, Lords of Fallen und Hitman Go. Auch Titel die dazwischen liegen, etwa viele Spiele des deutschen Publishers Daedalic wie die Reihen Deponia, Edna und Harvey oder Die Säulen der Erde sind verfügbar.