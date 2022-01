Epic Games verschenkt Tomb Raider-Spiele

Zum Jahresbeginn macht der Spieleentwickler Epic Games Lara Croft-Fans eine Freude: Bis zum 6. Jänner 2022 um 17 Uhr können PC-Spieler*innen gleich 3 Titel aus dem Tomb Raider-Universum kostenlos herunterladen: Tomb Raider (2013), Rise of the Tomb Raider (2015) und Shadow of the Tomb Raider (2018). Damit verschenkt der Spieleanbieter die neuesten Abenteuer des Kult-Franchise an seine Kund*innen.

Spielen auch nach Gratis-Zeitraum möglich

Der kostenlose Download ist Teil einer Weihnachtsaktion von Epic Games, bei der das Unternehmen über 2 Wochen täglich die Vollversion eines Videospiels an seine Nutzer*innen verschenkte. Darunter waren etwa Spiele wie Vampyr oder Loop Hero. Die bisherigen Gratisspiele standen allerdings nur für 24 Stunden zum Download zur Verfügung.

Aber egal ob 24 Stunden oder 6 Tage: Wenn man die Games zur Bibliothek hinzufügt, können sie jedenfalls nach Ablauf des Gratis-Zeitraums ohne zusätzliche Kosten gespielt werden. Der Download ist nur für mit einem Windows-Betriebssystem möglich. Für Xbox und Playstation sind die Spiele weiterhin kostenpflichtig.

Bereits zu Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 verschenkte der Entwickler der Tomb Raider-Spiele, Square Enix, das Tomb Raider-Reboot aus dem Jahr 2013, um nach eigenen Angaben seinen Kund*innen den Lockdown erträglicher zu machen.