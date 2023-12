Weihnachtsunterhaltung: 7 Multiplayer-Games für iOS und Android

Wenn das gemeinsame Weihnachtsfest bisher zu ruhig verlaufen ist, bringt Keep Talking & Nobody Explodes die passende Würze ins Geschehen . Konzipiert für den gemeinsamen Spielspaß, gibt es hier quasi nur einen lokalen Multiplayer. Ein*e Spieler*in bekommt hier das Smartphone oder Tablet in die Hand gedrückt und muss die Bombe entschärfen . Um diese zu entschärfen, müssen aber einige Aufgaben bzw. Rätsel erledigt werden.

Among Us

Lug, Betrug und Mord: Among Us hat alles, was es für einen unterhaltsamen Multiplayer braucht. In Among Us finden sich die Spieler*innen zusammen auf einem Raumschiff wieder. Die Spieler*innen werden dabei per Zufall in die Gruppe der Crewmates sowie auf 2 oder mehr Imposter aufgeteilt. Während erstere überleben und ihre Aufgaben erledigen müssen, versuchen letztere gemeinsam alle Crewmates zu beseitigen, ohne dabei erwischt zu werden.

Wird eine Leiche entdeckt oder der Emergency Button gedrückt, diskutieren die Spieler*innen miteinander, wer ein Imposter sein könnte. Per Wahl wird dann bestimmt, ob jemand vom Schiff verbannt wird. Gerade die Diskussionen während dieser Wahl sorgen immer wieder für großartige Unterhaltung.

Jede*r Spieler*in spielt auf einem eigenen Gerät, zwischen den Runden finden dann die Diskussionen und das Voting statt. Gespielt werden kann mit 4 bis 15 Spieler*innen. Die Werbeunterstützung kann für 1,99 Euro entfernt werden.

Among Us ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.