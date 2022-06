Das hat Frustpotenzial . Spielt man gegen eine menschliche Spieler*in, macht es für beide nur Spaß, wenn man in etwa den selben Wissensstand hat und ähnlich gut bei Mario Strikers ist. Hat eine Person die Techniken und Tricks besser drauf, wird der anderen schnell die Lust vergehen. Das macht es nicht gerade einfach, wenn man Casual-Spieler zu einer Runde Mario Strikers überreden will.

Mario Strikers folgt dabei der typischen Formel für die Mario-Sportspiele: Am Anfang wirkt es einfach. Um aber alle Finessen zu meistern, wird man einiges an Übung brauchen. Im Tutorial wird das schnell klar. Zu einfachen Pässen kommt Steilpässe in die Tiefe hinzu, bei denen man mit einem Fadenkreuz zielen muss. Schießen kann man normal, mit A kurz drücken und präzise zielen. Außerdem sollte der Schuss perfektes Timing haben, indem man zum richtigen Zeitpunkt drückt bzw. loslässt – das gilt auch für Volley, Schnellpassspiel, Tackles und Ausweichmanöver.

Es gibt keine Mini-Games, keinen Story-Modus und keine lustigen modifizierten Turnierregeln, wie etwa Eisböden, spielen in Unterzahl oder ähnliche Modifikatoren, die für Abwechslung sorgen könnten. Es gibt auch nur 10 Charaktere , was sehr dürftig ist. Sogar bei Mario Tennis Aces gab es von Beginn an 16 Charaktere, ebenso bei Mario Kart 8 (weitere waren freischaltbar). Im Mario-Striker-Roster sind auch nur 2 weibliche Charaktere – man kann also nicht einmal ein Frauenteam zusammenstellen.

So lassen sich die Charaktere an den eigenen Stil anpassen. Man kann sich etwa eine superschnelle Verteidigerin basteln oder einen Stürmer mit einen Bombenschuss, der dafür eine Passniete ist. Damit das nicht zu einem großen Vorteil für erfahrene Spieler*innen wird, können die Partien auch ohne Ausrüstung gespielt werden.

Anfängerfehler

Wenn vergleichsweise wenig Content da ist, sollte der Rest zumindest passen. Doch hier gibt es einige Anfängerfehler, die an Fußballvideospiele in den 90er-Jahren erinnern. Das Wechseln der Charaktere am Feld ist frustrierend, weil man oft nicht den bekommt, den man haben will. Anscheinend versucht Mario Strikers immer zum Charakter zu wechseln, der dem aktuell ausgewählten am nächsten ist, anstatt zu dem, der dem Ball am nächsten ist – was in Verteidigungssituationen wertvolle Sekunden kostet.

Die KI-gesteuerten Charaktere sind sehr passiv. Es ist schon ok, dass sie nicht für einen selbst spielen. Aber zu einem Abpraller laufen muss schon drin sein. Auch freilaufen oder in Richtung des Passes in die Tiefe laufen scheitert öfters, als es funktioniert. Im Einzelspieler-Modus ist es deshalb einfacher, mit einem schussstarken Charakter geladene Distanzschüsse zu machen, als sich darauf zu verlassen, dass die KI-Kameraden sinnvoll im Angriff agieren.

Dass man sich nicht genug Gedanken gemacht hat, zeigen auch die wenigen, wählbaren Trikotfarben. Eine davon ist hellgrün. Dementsprechend schlecht sind die Charaktere damit am Rasen zu sehen. Bei Team Hellgrün gegen Gelb wird es noch schwieriger. Wenn dann im Gegnerteam auch noch dieselben Charaktere spielen wie im eigenen, wird es noch unübersichtlicher. Wer positiv denken will, kann vermuten, dass das absichtlich so gemacht wurde, um den Chaos-Faktor zu erhöhen. Tatsächlich ist es einfach nur nervig, wenn man nur Bruchteile einer Sekunde zum Überlegen hat, zu welchem Mitspieler man passen will und nicht erkennt, ob die Rosalina rechts unten zum eigenen oder gegnerischen Team gehört. Spielt man nicht im TV-Modus, sondern am Switch-Display, wird das noch schlimmer.