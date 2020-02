Microsoft: Google Stadia ist eine größere Konkurrenz als Sony

Cloud-Gaming soll laut Phil Spencer in Zukunft ein "großer Deal" sein. So groß, dass der Xbox-Chef in Plattformen wie Google Stadia und Amazon die stärkste Konkurrenz sieht und nicht mehr auf dem Konsolenmarkt. In einem Interview mit Protocol sagte Spencer, er habe viel Respekt für Nintendo und Sony, aber traditionelle Spielefirmen seien in einer Fehlposition.

Im Gegensatz zu ihnen habe Microsoft Milliarden von Dollar in die Cloud investiert. Spencer sprach sich dafür aus, künftig auch Cross-Play, also das gemeinsame Spielen über verschiedene Plattformen hinweg, für Sony- und Nintendo-Systeme erlauben zu wollen. Das war bisher ein großer Streitpunkt zwischen den Herstellern. "Ich will nicht über Formate mit diesen Leuten streiten, während Amazon und Google sich darauf konzentrieren, 7 Milliarden Menschen auf der Welt Spiele zugänglich zu machen. Das ist letztendlich das Ziel", sagt Spencer.