Österreicher spielen am liebsten mobil, zahlen aber nicht gerne dafür

Dass sich Gaming auf Smartphones und Tablets großer Beliebtheit erfreut, dürfte alleine schon angesichts der tausenden Spiele in den App-Stores keine Überraschung darstellen. Gemeinsam mit Samsung hat der österreichische Mobilfunkanbieter A1 nun untersucht, wer was wann und wo in Österreich am liebsten spielt. Abgefragt wurde dabei nicht nur, ob elektronisch gezockt wird, sondern auch, ob klassische Brettspiele gespielt werden.

Knapp zwei Drittel der Österreicher*innen gaben an, elektronisch zu spielen. 38 Prozent davon spielen nur elektronisch und überhaupt keine klassischen Brettspiele.

Die beliebteste Plattform für Gaming ist das Smartphone. 39 Prozent sagen, dass sie Handy-Games zocken. Dahinter folgt der Stand-PC mit 17 Prozent, der Laptop mit 16 Prozent. Jeweils 15 Prozent geben an, auf Tablet oder Konsolen zu spielen. 9 Prozent nutzen eine Handhand-Konsole wie die Nintendo Switch.

Sieht man sich die Unter-24-Jährigen an, ändert sich die Reihenfolge. Zwar ist auch hier das Smartphone an erster Stelle (47 Prozent), dahinter folgen aber klassische Konsolen (31 Prozent) vor dem Laptop (26 Prozent).