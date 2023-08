Die 5 besten Manager-Spiele für iOS und Android

Von der Fußballmacht bis zum Hühnerimperium: Diese mobilen Management-Simulationen bieten unterhaltsame Abwechslung.

Zum Release des F1 Manager 2023 träumen viele wieder vom eigenen Platz im Management. Während in der Realität niemand seinen jetzigen Job dafür kündigen wird, können wir auf dem Smartphone in die Rolle von Pep Guardiola schlüpfen, ein Hühnerimperium entwickeln und gleichzeitig auch noch ein F1-Team aufbauen. Und das ganz ohne Stress. Wir stellen euch diese 5 Management-Simulationen vor: Football Manager Mobile 2023: iOS und Android

iOS und Android F1 Clash : iOS und Android

Motorsport Manager Mobile 3: iOS und Android

iOS und Android Mini Metro: iOS und Android

iOS und Android Egg Inc: iOS und Android

Football Manager Mobile 2023 In den europäischen Fußballligen wird während des Sommers hoch gepokert. Wo geht Mbappé hin, was wird aus Harry Kane und welche Spieler müssen dieses Jahr um ihre Registrierung bei Barcelona bangen? Wer meint, diese Transfers mit Links abwickeln zu können, sollte sein Glück in Football Manager Mobile 2023 probieren. Segas Management-Simulation ist inzwischen die Top-Adresse für Fußball-Fans. Während der große Bruder für PC extrem detailliert und umfangreich ist, wurde die mobile Variante abgespeckt. Mehr als die Auswahl eines Teams braucht es zu Beginn des Spiels nicht. Wir entscheiden, ob wir mit einem Top-Team starten oder lieber den Underdog übernehmen und ihn zu Weltruhm führen. Dank eines eigenen Trainerprofils können wir Standards setzen, die unseren Stil auszeichnen und Einfluss auf die Mannschaft und unserer Karriere haben. Der Fokus der Mobile-Version liegt auf Transfers und den jeweiligen Spieltagen. Starten wir etwa mit PSG und möchten halb Europa leerkaufen, hilft uns zwar die Kohle, hart verhandelt werden muss mit einer eigenen Transfer-KI aber trotzdem.

Die Spiele lassen sich durch taktische Einstellungen lenken. Offensives oder defensives Verhalten einzelner Spieler, Manndeckung oder Freistoßtaktik können beeinflusst werden. Genauso können wir diese Aufgaben aber auch delegieren. Einer der wichtigsten Punkte für Spieler*innen, das Thema Lizenzen, ist bei FM Mobile 2023 ein zweischneidiges Schwert. Zwar sind UEFA-Wettbewerbe wie Champions League und Europa League lizenziert, auf Landesebene fehlt aber z.B. die englische Premier League. Wer sein Lieblingsteam in FM Mobile vorfindet oder einfach nur gute Transferdeals schupfen möchte, wird mit FM Mobile aber trotzdem Spaß haben. Football Manager Mobile 2023 ist um 9,99 Euro für iOS und Android erhältlich. F1 Clash In F1 Clash schlüpfen wir in die Management-Rolle bei einem Formel-1-Team und kümmern uns um das Fahrer*innen-Management während eines Rennens. In 2 Modi haben wir dabei die Möglichkeit, unser Können gegen andere Spieler*innen unter Beweis zu stellen. Im Modus „Duel“, dem einzig ständig verfügbaren Spielmodus, nehmen wir am Kommandostand Platz und kümmern uns um unsere Fahrer*innen. Während wir auf offizielle Fahrer und Teams zurückgreifen können, besteht ebenfalls die Möglichkeit, ein eigenes Team sowie Neulinge, darunter auch Frauen, auf das Grid zu bringen. Im Duel-Modus selbst gilt es dann, das Optimum aus den Gegebenheiten herauszuholen. "Grand-Prix-Events" folgen hingegen dem echten Formel-1-Kalender. Hier geht es zuerst durch mehrere Qualifying-Events, damit wir im Optimalfall am Sonntag am Hauptrennen teilnehmen dürfen und etwaige Preise gewinnen können.

Von der Pitwall aus geben wir Kommandos, wann schneller oder langsamer gefahren werden soll, wann es an die Box geht und welche Reifenmischung den gewünschten Erfolg bringen sollte. Auch Fuel-Management ist beispielsweise ein Teil dieses Erfolges. Haben wir im Ziel nicht 100 Prozent des Treibstoffs verbraucht, sind wertvolle Zehntel auf der Strecke geblieben. Abseits der Rennen können wir unsere Autos upgraden. Die einzelnen Teile, etwa Flügel, Federung oder der Motor, können dann jeweils mit Coins aufgewertet werden, die wir uns verdient haben. Wollen wir die harte Arbeit überspringen, lassen sich diese im Pay2Win-Style aber auch einfach einkaufen. Die Kosten gehen hier bei 99 Cent los, das größte Paket schlägt mit 100 Euro zu Buche. F1 Clash ist kostenlos für iOS und Android erhältlich. Motorsport Manager Mobile 3 Wer auf der Suche nach detailliertem Management ist, auf offizielle Lizenzen oder Bezeichnung aber verzichten kann, wird bei Motorsport Manager Mobile 3 glücklich. Das bereits 2018 erschienen Game gehört noch heute zu den besten Management-Simulationen und ist für Neulinge sowie Motorsport-Fans gleichermaßen geeignet. Zu Beginn bauen wir uns ein komplett eigenes Team auf, welches von null weg gemanagt werden muss. Fahrer*innen, Mechaniker*innen, die Entwicklung, Zulieferer und vieles mehr müssen ohne Starthilfe organisiert werden. Zu Beginn werden wir es etwa mit schwächeren Fahrer*innen bzw. Talenten zu tun haben, die es behutsam aufzubauen gilt. Gleichzeitig gilt es, Beziehungen innerhalb des Teams zu verwalten, die richtigen Entscheidungen bei der Entwicklung zu treffen und auch Sponsoren an Land zu ziehen. Auch während der Rennaction behalten wir die Kontrolle, können Anweisungen geben und strategische Entscheidungen treffen.

Unfälle und daraus resultierende Safety-Cars, Regen oder eine sich verändernde Strecke können Anlass für Entscheidungen sein, die über Sieg oder Niederlage entscheiden. Je nach gewählter Rennserie haben wir sogar die Möglichkeit, als Team aufzusteigen. Während in der GT kurzfristiges Handeln entscheidend ist, müssen wir auf der Langstrecke den Weitblick behalten und unsere 3 Fahrer*innen zum Erfolg führen. In Sachen Strecken sind etwa Monaco und Singapur sowie klassische Rennstrecken vertreten. Motorsport Manager Mobile 3 ist um 7,99 Euro für iOS und um 6,99 Euro für Android erhältlich. Mini Metro Schon seit einigen Jahren auf dem Markt und bis heute einer meiner persönlichen Favoriten im Bereich der Management-Simulationen ist Mini Metro. Als Herrscher*in über die U-Bahn-Planung gilt es für uns ein neues Netz hochzuziehen oder bestehende zu verwalten. Zu Beginn starten wir noch gemächlich, mit einer überschaubaren Anzahl an Stationen, die verbunden werden möchten. Uns steht eine beschränkte Anzahl an Linien zur Verfügung, die wir zum Verbinden dieser Stationen nutzen können. Außerdem steht uns nur eine begrenzte Anzahl an Zügen zur Verfügung, wir müssen also auch hier effizient arbeiten, um möglichst schnell viele Passagiere zu bewegen.

Mit fortlaufender Zeit tauchen immer mehr neue Stationen auf. Unsere größten Feinde sind dann ineffiziente Verbindungen, die wiederum zu genervten Passagieren führen. Müssen sie zu lange warten, verlieren wir schnell die Kontrolle und am Ende das Spiel. Um es gar nicht erst so weit kommen zu lassen, haben wir neben der eigentlichen Planung auch noch die Möglichkeit, jeden virtuellen Sonntag Upgrades durchzuführen. Brücken, größere Züge und mehrere Linien sind hier beispielsweise als Erleichterungen verfügbar. Möchten wir einfach nur managen, aber nicht verlieren, gibt es auch noch den Endlos-Modus. Hier sind die Passagiere zwar auch verärgert, wir verlieren deswegen aber nicht unseren Job. Mini Metro ist um 3,99 Euro für iOS und um 1,19 Euro für Android erhältlich. Egg Inc Bei Egg Inc übernehmen wir das Management eines kleinen Hühnerstalls, den wir fortlaufend ausbauen können. Zu Beginn arbeiten wir im kleinen Rahmen mit ein paar Hühnern und ihren Eiern. Die Eier verkaufen wir, während wir gleichzeitig auch den Hühnerbestand erweitern. Wächst das Produktionsvolumen, müssen wir uns um die Expansion kümmern. Ganz am Anfang kommt vielleicht ein Gebäude dazu, mit zunehmendem Erfolg müssen wir aber immer mehr Fläche verbauen und auch Mitarbeiter*innen dazu holen, um noch mehr Eier zu einem noch höheren Preis zu verkaufen. Irgendwann steigen wir dann auch in die Eier-Forschung ein.