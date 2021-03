Sony könnte eine Banane zum PlayStation-Controller machen

Sony hat sich für seine PlayStation ein ungewöhnliches Patent gesichert. Das System ermöglicht es, statt dem regulären Controller einfach Alltagsgegenstände ("nicht elektronische Geräte") wie eine Banane zu nutzen. Sie sollen "kostengünstig und einfach" für Videospiele genutzt werden können. Das Patent wurde zuerst von gamesindustry.biz entdeckt.

So kurios das klingt, die Technik dahinter ist nicht abwegig. Dabei soll eine Kamera "nicht leuchtende, passive" Gegenstände scannen, tracken und ihnen dann eine Funktion geben. Die Banane wird also in die Kamera gehalten, das System erkennt sie und verteilt die PlayStation-Tasten auf dem Gegenstand.