Tetris Reversed ist "Tetris für Spieler mit einem IQ von 300"

In der Umkehrung des klassischen Tetris-Prinzips müssen Spieler bei Tetris Reversed, nicht Blöcke ansammeln, sondern sie entfernen. Dieses Spielprinzip rücke Tetris laut Klanac näher an die Brettspiele heran, von denen es ursprünglich inspiriert wurde.

Reverse-Button

Über einen “Reverse”-Button lassen sich die mit Kästchen gefüllten und leeren Felder umkehren, daher der Name des Spiels. Dieses Verhalten wird im Laufe des Spiels sowohl automatisch als auch auf Wunsch manuell von den Spieler*innen getriggert. Nicht zuletzt das macht Tetris Reversed äußerst komplex. Paschitnow nannte es “Tetris für Spieler mit einem IQ von 300”. Das Konzept war in erster Linie die Vision von Klanac, der unter anderem für die Physik-Engine in dem legendären Shooter Serious Sam 2 verantwortlich war.

➤ Mehr lesen: Auf diesem Chicken McNugget läuft Tetris

Das Spiel war eigentlich als Wohltätigkeitsprojekt gedacht, hat es aber nie über einen Prototyp hinaus geschafft. Irgendwann ist die Entwicklung dann eingeschlafen. Auch gibt es keinerlei Anzeichen dafür, dass es jemals erscheinen wird, auch, wenn die Existenz jetzt bekannt gegeben wurde.