Der Rebound-Effekt: Wir verbessern uns in den Abgrund

Warum haben wir immer noch kein 3-Liter-Auto? Warum ist das Büro so weit weg? Und warum müssen wir nicht weniger arbeiten, obwohl alles effizienter wird?

Alles wird immer besser. Warum ist dann die Welt trotzdem so miserabel? Weil wir Menschen äußerst seltsame Wesen sind. Jeden Tag werden wir Opfer des Rebound-Effekts: Wenn etwas Übles ein bisschen weniger übel wird, dann akzeptieren wir mehr davon, sodass wir am Ende genauso übel dran sind wie vorher. Das macht unser Klima kaputt, unseren Arbeitsalltag und uns selbst. Ein grundlegendes Umdenken könnte unser Leben deutlich verbessern.

Der Mythos vom 3-Liter-Auto

In den 1990er-Jahren gab es in der Autoindustrie ein hoffnungsstrahlendes Zukunftsversprechen: Das 3-Liter-Auto. Die Motorentechnologie entwickelte sich weiter, mit immer besseren Tricks sollte ein Auto möglich werden, das für 100 Kilometer nur noch 3 Liter Benzin benötigt. Was ist daraus geworden?