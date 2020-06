Die Einreichphase für den futurezone Award startet

Eingereicht werden können Kandidaten für den Robotik-Award – powered by Festo – in dessen Rahmen der Roboter des Jahres gesucht wird. Vom Industrieroboter über Quadcopter, von der Cocktailmaschine bis zum autonomen Kundschafter in Katastrophenszenarien, vom Robotercontroller für Schüler bis zur Sortieranlage für Bierflaschenbügel - beim Robotik Award sind keine Grenzen gesetzt. 2013 konnte sich in dieser Kategorie die FH Oberösterreich mit ihrem Such- und Rettungsroboter „Black Scorpion“ durchsetzen. Jener soll als Hilfsmittel nach Katastrophen, wie Erdbeben oder Gasexplosionen zum Einsatz kommen, eingestürzte Gebäude inspizieren oder die Lage von Opfern erkunden.