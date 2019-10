futurezone Award 2019: Das sind die Nominierten

App des Jahres

Auch in diesem Jahr suchte die futurezone im Rahmen des App Awards - powered by ORF-TVThek - nach der österreichischen App, die besonders aus der Masse hervorgestochen ist. Eingereicht werden konnten österreichische Apps für alle Smartphone- und Tablet-Plattformen, die sich besonders unter den Nutzern etablieren konnten, oder sich mit einer außergewöhnlichen Idee von der Konkurrenz abheben.

SummitLynx - mySOS

In der App SummitLynx, die gemeinsam mit der Bergrettung Steiermark entwickelt wurde, können Wanderer per mySOS ihre geplante Route und die wahrscheinliche Rückkehrzeit angeben. Wird jene nicht eingehalten, wird automatisch ein vorab ausgewählter Kontakt informiert. Helfer sind dann im Notfall auf der richtigen Fährte, auch wenn man keinen Empfang hat.

Too Good To Go

Die App Too Good To Go ermöglicht es Betrieben wie Bäckereien, Restaurants, Cafés, Hotels und Supermärkten, ihr überschüssiges Essen zu einem vergünstigten Preis an Selbstabholer zu verkaufen. Damit soll Lebensmittelverschwendung reduziert und Geld gespart werden. Außerdem können Unternehmen ihren Überschuss ausgleichen.

Pocketcoach

Pocketcoach ist eine App für mehr Glücksgefühl und weniger Stress. Wenn man Angstzustände, Panikattacke, oder Schlafstörungen hat, bietet Pocketcoach Techniken und Selbsthilfeprogramme auf Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen an. Der digitale Coach in Form eines Chatbots leitet die User mit verschiedenen Ratschlägen durch die schwierigen Situationen.