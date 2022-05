Mitmachen und Linus Smart Lock von Yale gewinnen

Die Temperaturen steigen, die Urlaubszeit naht, wir sind wieder ständig auf Achse und haben viele Dinge im Kopf: Familie, Freunde, Haustiere, Job und andere Termine... Dabei kann es passieren, dass man in der Eile vergisst, die Haustür abzusperren - oder sich nicht sicher ist, ob man sie abgesperrt hat.

Das smarte Schloss Linus von Yale schafft Abhilfe, denn im Zweifelsfall lässt sich mit per App der Türstatus jederzeit per Fernzugriff kontrollieren. Das intelligente Schloss ist mit einer gebürsteten Metalloberfläche und in den Farben Silber oder Schwarz erhältlich.