Mitmachen und Smart Home-Packages von tink.at gewinnen

Das Nachfolgemodell verfügt über einen verbesserten Sound und hat außerdem eine integrierte Aussparung, um es an die Wand zu hängen. Hergestellt wurde der Smart Home Speaker mit Rücksicht auf die Umwelt , denn die Abdeckung wird zu 100 Prozent aus recycelten Plastikflaschen hergestellt. Zu unserem Testbericht geht es hier .

Der Google Nest Hub fungiert als Zentrale für dein Smart Home, gleichzeitig ist er auch Display, Musikanlage, Bilderrahmen, Schlaftracker und vieles mehr. Durch Tippen oder per Sprachbefehl hast du all deine verbundenen Geräte an einem zentralen Ort. Und das Beste: Er besteht aus 54 Prozent recycelten Materialien.