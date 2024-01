ChatGPT darf nun auch für militärische Zwecke verwendet werden

Bei OpenAI gab es bisher eine Nutzungsregel, die besagte, dass die ChatGPT nicht für militärische Zwecke verwendet werden darf. Doch am 10. Jänner verschwand die Regel plötzlich, wie The Intercept berichtet.

Wichtiger Teil aus Nutzungsregeln gelöscht

Bei der betreffenden Passage in den Nutzungsbedingungen geht es um ein Verbot für die Verwendung von ChatGPT für die Entwicklung von Waffen oder für Aktivitäten, die ein hohes Risiko haben, dass sie Menschen physisch schaden. Auch die „Verwendung für Militär und Krieg“ war explizit ausgeschlossen.

Der Abschnitt wurde nun umformuliert. Jetzt steht dort nur mehr, dass ChatGPT nicht dafür verwendet werden darf, „um anderen oder sich selbst zu schaden“. Als Beispiel wird dort zwar auch noch die Entwicklung von Waffen genannt, aber das Verbot zur Verwendung „Verwendung für Krieg und Militär“ ist aus dem Absatz gänzlich verschwunden.

Die Entfernung der Passage kommt zu einem Zeitpunkt wo die Nutzungsrichtlinien von ChatGPT allgemein geändert und umgeschrieben werden – laut OpenAI sollen sie dadurch „verständlicher“ und „besser lesbar“ werden.

Waffen nein, andere Zwecke schon

Im Zuge der Recherche fragte The Intercept bei OpenAI an, was es mit der Entfernung des Abschnitts zur Verwendung von ChatGPT für kriegerische und militärische Zwecke auf sich hat. „Unser Ziel war es, eine Reihe universeller Prinzipien zu schaffen, die sowohl leicht zu merken als auch anzuwenden sind, insbesondere da unsere Tools mittlerweile weltweit von alltäglichen Benutzer*innen verwendet werden, die jetzt auch GPTs erstellen können“, antwortete OpenAI darauf. „Ein Grundsatz wie ‚Anderen keinen Schaden zufügen‘ ist weit gefasst, aber dennoch leicht zu verstehen und in vielen Zusammenhängen relevant. Darüber hinaus haben wir als klare Beispiele ausdrücklich Waffen und die Verletzung anderer angeführt,“ heißt es weiter.

Nicht beantworten wollte OpenAI jedoch, ob die neue Formulierung nicht zu wage sei und ob sie jede militärische Nutzung ausschließe. Stattdessen schrieb OpenAI: „Jede Nutzung unserer Technologie, auch durch das Militär, um Waffen zu entwickeln oder zu verwenden, andere zu verletzen oder Eigentum zu zerstören oder sich an unbefugten Aktivitäten beteiligen, die die Sicherheit eines Dienstes oder Systems verletzen, ist nicht zulässig.“

Expert*innen besorgt über Änderungen

Nach Einschätzung der Cybersecurity-Expertin Heidy Khlaaf, die gemeinsam mit OpenAI-Forscher*innen 2022 eine Studie zum Risiko von militärischen Verwendung von Systemen wie ChatGPT machte, ist die Änderung in der Passage nicht trivial: „Es gibt einen deutlichen Unterschied zwischen den beiden Richtlinien, da erstere klar darlegt, dass Waffenentwicklung sowie Militär und Kriegsführung verboten sind, während letztere Flexibilität und die Einhaltung des Gesetzes betont“, erklärte sie gegenüber The Intercept. Laut dem amerikanischen Gesetz dürften Systeme wie ChatGPT sehr wohl in gewissen Rahmen für kriegerische Zwecke eingesetzt werden.

The Intercept hält fest, dass ChatGPT zwar nicht selbst eine Drohne fliegen könnte, die dann im Krieg zur Tötung von Menschen dient. Allerdings wären mit der neuen Formulierung durchaus andere kriegerische und militärische Verwendungen denkbar. Die Software könnte z.B. Programmcodes oder Beschaffungsaufträge schreiben.

KI-Expert*innen glauben, dass sich OpenAI durch die Regeländerung mehr Spielraum für die Zusammenarbeit mit militärischen Organisationen einräume. Sie vermuten, dass OpenAIs Partnerschaft mit Microsoft etwas mit der Abänderung zu tun haben könnte – denn Microsoft arbeitet mit militärischen Organisationen zusammen.

