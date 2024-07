Apple entgeht Milliardenstrafe und gibt Apple-Pay-Zwang auf

Es ist ein Streit, der sich bereits seit mehreren Jahren hinzieht. Eine saftige Milliardenstrafe stand im Raum. Nun hat die EU-Kommission die Zugeständnisse von Apple akzeptiert. Der iPhone-Hersteller entgeht somit einer hohen Wettbewerbsstrafe.

Die EU hatte Apple vorgeworfen, den freien Wettbewerb zu unterbinden, indem externe Bezahldienstleister von iPhones ausgeschlossen wurden. Wer mit einem Apple-Handy per NFC an einem Kartenterminal bezahlen will, muss Apple Pay verwenden. Das wird sich in Zukunft ändern.

➤ Mehr lesen: iOS 18 Beta: Alle neuen Funktionen ausprobiert

Kein Zwang mehr zu Apple Pay

Auf Android-Smartphones können Banken und Entwickler von mobilen Geldbörsen mit ihren Apps auf den NFC-Chip zugreifen, um kontaktloses Bezahlen zu ermöglichen. Dort gibt es keinen Zwang zu Google Pay.

Bereits im Jänner hatte Apple angekündigt, sein Bezahlsystem zu öffnen, sodass auch die Konkurrenz über eine Schnittstelle kontaktlose NFC-Bezahlungen abwickeln wird können. Der Zugang zu seiner "Tap-and-Go"-Technologie soll demnach geöffnet werden.

➤ Mehr lesen: Mehr als Bezahlen: Was NFC an der Kasse künftig können könnte