EU-Kommission stellt WhatsApp ein Ultimatum

Die EU-Kommission gibt WhatsApp einen Monat Zeit, um seine Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien nachzubessern und verständlicher für Nutzer*innen zu machen. Die Kommission trage die Sorge, dass Änderungen dieser nicht mit dem EU-Verbraucherschutzrecht kompatibel sind. Die Nutzungsbedingungen und Datenschutzregeln des Dienstes seien nämlich unverständlich formuliert - Anwender*innen würden sich schwer tun, den Regeln zuzustimmen oder sie abzulehnen.

Der Messenger soll nun deutlich kommunizieren, was mit den Daten seiner Nutzer*innen passiert und erklären, ob er Einnahmen aus der kommerziellen Nutzung von Nutzer*innendaten umsetzt."WhatsApp muss sicherstellen, dass die Nutzer verstehen, wozu sie ihre Zustimmung geben und wie ihre personenbezogenen Daten verwendet werden, insbesondere, wenn sie mit Geschäftspartnern ausgetauscht werden“, so der EU-Kommissar Didier Reynders.

Regeln sind unzureichend und verwirrend

Bereits im Jänner hat die Kommission ihre Bedenken in einem Schreiben an das Unternehmen festgehalten. WhatsApp habe daraufhin mitgeteilt, dass es seine Nutzer*innen mit den notwendigen Informationen zu derartigen Aktualisierungen versorgen werde - etwa durch Benachrichtigungen in der App oder über das Support-Center.

Laut der EU werden Nutzer*innen so aber gezwungen, den Nutzungsbedingungen zuzustimmen. Nicht nur seien diese Regeln unzureichend, auch würden sie die Nutzer*innen verwirren.

Eindeutige Erklärung des Geschäftsmodells

Nun soll WhatsApp eindeutig sein Geschäftsmodell erklären und Bedenken zu den Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien offen vermitteln. Der Messenger hat einen Monat dafür Zeit.

Was dem Dienst droht, wenn er den Forderungen innerhalb dieser Frist nicht nachkommt, ist allerdings unklar.