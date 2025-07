Warum das Ende von Billig-Flügen bevorstehen könnte

Delta bestreitet, dass es zu Diskriminierung kommt – mehr Details zum System will das Unternehmen aber dennoch nicht preisgeben. Trotzdem soll die Personalisierung der Ticketpreise in den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden.

Wie genau die KI-generierten Ticketpreise funktionieren, verrät Delta nicht. Beim individualisierten Preismodell arbeitet die Fluglinie mit dem israelischen Unternehmen Fetcherr zusammen, das ein spezielles KI-System für dynamische Flugpreise entwickelt hat. Diese KI analysiert eine Vielzahl an Daten – etwa Buchungsverläufe, Wetter, Nachfrage oder aktuelle Trends – und passt die Preise daraufhin in Echtzeit an. Das System soll mit Algorithmen aus dem internationalen Finanzhandel vergleichbar sein und sogenanntes High-Frequency-Pricing ermöglichen. Fetcherr berät übrigens auch andere Airlines.

Jetzt holen die Fluglinien aber ganz neue Geschütze hervor: Sogenannte generative Preise könnten Flüge insgesamt teurer machen, berichtet Ars Technica . Vorreiter ist die US-Fluglinie Delta . Sie hat damit bereits begonnen und will die Preise künftig stärker an personalisierte Datenprofile anpassen – diese werden von einem KI-Modell ausgewertet und mit anderen Infos wie Wetterdaten oder allgemeinen Luftfahrttrends abgeglichen.

In der EU gelten seit 3 Jahren strengere Regeln für dynamische Preisgestaltung – zumindest auf dem Papier. Ob sie in der Praxis eingehalten werden, ist eine andere Frage. Gut möglich jedenfalls, dass in vielen Teilen der Welt in den kommenden Jahren noch mehr Fluglinien auf KI-gestützte, personalisierte Ticketpreise setzen. Auch eine Ausweitung solcher Systeme auf andere Wirtschaftsbereiche ist durchaus denkbar.