Österreich versäumt Frist: Warum NIS 2 vom Parlament abgelehnt wurde

Breit oder nicht breit, das ist die Frage

Von der Opposition auch kritisiert wird der späte Zeitpunkt, zu dem das NISG 2024 beschlossen werden sollte. Die Regierung habe "wohl wissend, dass ein Wahljahr vor der Tür steht und Verfassungsbestimmungen notwendig sind, bis zum letztmöglichen Zeitpunkt gewartet", sagt Kucharowits. Mit der Opposition sei man nie ernsthaft in Verhandlungen getreten. Das Wahlkampfargument wird also von beiden Seiten als Grund dafür angeführt, warum es zu keiner Einigung gekommen ist.

Laut Hoyos sei es besonders irritierend, dass die Regierung bei der Gestaltung des NISG 2024 keinen breiten Dialog mit Wirtschaft und Zivilgesellschaft gesucht habe. Diese Kritik habe man von mehreren Unternehmen gehört, die von NIS 2 betroffen sein werden. Die ÖVP wiederum behauptet, es habe einen "breit angelegten Stakeholderprozess" gegeben, zu dem man auch sehr positive Rückmeldungen erhalten habe.

Das BKA, das an der Formulierung des NISG 2024 Entwurfs maßgeblich beteiligt war, kann die Kritik überhaupt nicht nachvollziehen. Seit Jahren sei man im intensiven Austausch mit Unternehmen, Cybersecurity-Expertinnen und -Experten sowie mit den Verfassungsdiensten in den Bundesländern. In der Vergangenheit habe es kaum jemals einen so breiten Beteiligungsprozess gegeben. Die meisten Unternehmen, die es betrifft, seien bereits gut auf NIS 2 vorbereitet.

Vertragsverletzungsverfahren nicht zwingend

Dass das NISG 2024 noch in dieser Regierungsperiode umgesetzt wird, ist unwahrscheinlich. Eigentlich sollte die NIS-2-Richtlinie laut EU-Vorgaben bis 18. Oktober 2024 umgesetzt sein. Bei Nichteinhaltung droht Österreich theoretisch ein Vertragsverletzungsverfahren. Dass es dazu kommt, glaubt Zorba aber nicht. Es gebe viele Länder, die sich mit der Umsetzung von NIS 2 schwer tun: "Der Richtlinientext ist technisch sehr klar, aber von der Systematik her ist er ein bisschen schwierig umzusetzen."

Es gebe kein europäisches Best-Practice-Modell. Der Umfang von NIS 2 sei außerdem sehr groß. In Österreich allein werden wahrscheinlich 3.000 bis 5.000 Unternehmen als "wesentliche" und "wichtige" Unternehmen eingestuft und damit von der Richtlinie erfasst. "Es ist eine wichtige, aber komplexe Angelegenheit", sagt Zorba. Österreich werde nicht das einzige Land sein, das mit der NIS-2-Umsetzung säumig bleibe. Die EU werde wahrscheinlich nicht mit voller Härte gegen alle vorgehen. Eine Verschiebung der Frist wäre möglich, oder dass Übergangsperioden geschaffen werden. Drohende Strafen seien laut Zorba "das geringste Problem, das ich sehe".

Kucharowits geht davon aus, dass es zu einem Vertragsverletzungsverfahren kommt, weil die Regierung mit der NIS-2-Umsetzung bis zum letztmöglichen Zeitpunkt gewartet hat. Laut Hoyos ist es theoretisch noch möglich, den Gesetzesentwurf abzuändern und noch vor der Wahl zu beschließen. Falls das nicht gelinge, müsse sich die aktuelle Regierung "selbst an der Nase nehmen": "Auf den letzten Drücker etwas auf Biegen und Brechen durchdrücken, funktioniert halt nicht."

Fachkräfte gesucht

Das größte Problem bei der Umsetzung von NIS 2 neben dem notwendigen Gesetzesbeschluss sei laut Zorba der Aufbau der Cybersicherheitsbehörde. 200 bis 300 Cybersicherheitsexpertinnen und -Experten sollen darin arbeiten. Diese Menge an Fachkräften zu finden, wird eine schwierige Aufgabe sein. Eine kleinere Belegschaft sei aber nicht vorstellbar, um mit tausenden Unternehmen zu kommunizieren.

Laut Hoyos habe die öffentliche Verwaltung schon lange das Problem, IT-Fachkräfte zu rekrutieren. Bei Null beginnen müsse man aber nicht, sagt Zorba. In den Ministerien seien bereits zahlreiche IT-Kräfte mit Fachkompetenz bei Cybersicherheit vorhanden. Einige davon werden wohl zur Cybersicherheitsbehörde wechseln. Das alles liege aber möglicherweise in der Hand einer neuen Regierung. Wie sie aussehen wird und welche Standpunkte sie vertritt, wird man erst nach der Nationalratswahl am 29. September sehen.